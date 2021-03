tmw radio Valentini: "Un altro caso Lazio-Torino rischia di far saltare il campionato"

vedi letture

Paolo De Paola "Sandulli parla di furbizia e slealtà riferimento gravissimo..." Antonello Valentini "Ceferin non può mettere limiti all' Italia per l' Europeo, comanda la situazione sanitaria" Paolo De Paola " Prenderei Aguero, ormai Dybala è in uscita. Il Milan non deve dare 10 milioni a Donnarumma" Daniele Garbo "Romagnoli non è un giocatore imprescindibile per il Milan"

A parlare del caso Lazio-Torino a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini: "Il protocollo sottoscritto dalla Federazione si basava su tre principi fondamentali: la tutela della salute, la parità di trattamento e il principio di lealtà sportiva. Leggere in una sentenza di slealtà e furbizia fa rizzare i capelli in verità. Io credo che la Procura Federale apra d'ufficio il procedimento sulla vicenda. Il protocollo viene definitivamente sepolto. Mi auguro che il campionato così possa finire, perché un altro caso del genere con i tempi stretti che abbiamo rischia di far saltare il banco. Andava messo mano al protocollo già dopo il caso Juve-Napoli".

Mentre sulla disputa degli Europei in Italia ha detto: "La Federazione sta facendo di tutto in tal senso. Non mi sono piaciute per niente le dichiarazioni di Ceferin che ha imposto un ultimatum. E' la situazione sanitaria che ha la precedenza, non è che il Governo faccia ostruzione affinchè non ci sia questo evento. Io mi auguro che si possano riaprire anche parzialmente gli stadi, ma andiamoci cauti. Difficile che i tifosi del calcio possano comportarsi come gli spettatori del teatro".