A TMW Radio, durante il Maracanà Show, esordio per Fan Rating, app collegata al format "La Casa del Tifoso". Una nuova iniziativa che permetterà di fare le pagelle dei calciatori della propria squadra e non solo dopo le partite della Serie A partecipando a dei contest con premi in palio (buoni Amazon). Ospite della prima serata l'ex fantasista Gianfranco Zola.

Tra i top del Milan Ibra, Hernandez, Kessié ed Hauge. Tra i flop Krunic, Tonali e Dalot:

"I top sono scelte giuste, stanno facendo cose straordinarie. Parliamo di Ibra e Kessié che sono conosciuti, oltre a Theo Hernandez che sta facendo cose straordinarie. I flop? Tonali ha bisogno di tempo, è arrivato da poco e davanti ha giocatori che stanno rendendo molto".

Tra i top non c'è Calhanoglu:

"Neanche Leao, che sta facendo molto bene. Meriterebbero tutti".

Nella Juve Dybala tra i flop. Che ne pensa?

"C'è la delusione di non vederlo ai suoi soliti livelli. Si è parlato molto di lui per i problemi fisici, che non gli hanno permesso di essere il Dybala vero. Ma non ho dubbi sulle sue capacità. E' un momento che può capitare. Ne uscirà anche più forte".

Si trovava meglio con Sarri?

"Non credo. Lo hanno condizionato le voci di mercato, oltre ai problemi fisici".

Troppo pericoloso far giocare insieme Ronaldo, Dybala e Morata?

"Avere giocatori così offensivi può essere un rischio, dipende quanto la squadra sia organizzata in fase difensiva. I tre lì davanti dovrebbero tornare indietro parecchio per garantire gli equilibri. Tutte le squadre, anche le migliori come il Liverpool, lavorano in fase di pressione in maniera incredibile per dare equilibrio".

La Roma può puntare al titolo?

"Ha grandi qualità e un tecnico che cerca tantissimo di vincere le partite sfruttando le caratteristiche dei propri giocatori. Fonseca è cresciuto molto e quindi metto la Roma tra le favorite".

Ti piacerebbe tornare in Italia da allenatore:

"Ho avuto una breve esperienza col Cagliari, mi piacerebbe tornare qui. E poi ci sono sempre più squadre che hanno voglia di giocare e questo mi piace".

Il 10 che ti piace di più ora?

"Oggi il ruolo è cambiato, ti devi adattare a fare la seconda punta o l'esterno. A me piace molto Insigne, ma anche Dybala, Zaniolo".

Mai vicino in passato a Milan o Juve?

"No, solo all'Inter prima di andare al Chelsea, ma non se ne fece nulla".

Ko del Napoli con lo Spezia che fa rumore:

"Una sconfitta a sorpresa, dopo la bella vittoria di Cagliari. E' un momento delicato, qualche difficoltà ci deve essere. Con la bravura di Gattuso e le qualità che hanno riusciranno a tirarsi fuori da questa situazione".

Su chi punta per il titolo in Italia e in Premier?

"Difficile dire in Premier. In Italia il Milan sta dimostrando di essere una squadra vera, non è una meteora. Ma per ora punto sull'Inter, anche perché non essere in Coppa sarà un vantaggio. In Inghilterra il Liverpool perde colpi e punto sul City".