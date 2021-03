Toni: "Con il ritorno di Morata la Juve ha cambiato marcia, è l'attaccante più completo"

Intervenuto ai microfoni di ‘90° Minuto’ su Rai Due, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato così della lotta Scudetto e del recupero fondamentale per i bianconeri di Alvaro Morata: “Quando è rientrato Morata la Juve ha cambiato marcia: con lo Spezia è entrato e ha fatto subito gol, con la Lazio ha deciso la partita con una doppietta; è l’attaccante più completo della Juve ed è l’unico che attacca il primo palo e che dà profondità. Ronaldo è molto importante, ma anche un Morata al 100 per 100 è essenziale per poter recuperare sullo Scudetto e in ottica Champions”.