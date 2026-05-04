Torino a Superga, il tecnico D'Aversa: "Orgoglioso di partecipare al 4 maggio"

Il Tecnico affida ai social emozioni per il ricordo del Grande Torino

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - "4 Maggio 2026, ore 17,03. Superga e il popolo granata hanno celebrato l'immortalità del Grande Torino. Orgoglioso di partecipare per la prima volta da allenatore del Toro": con queste parole sul proprio profilo Instragram, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha affidato ai social le emozioni per il suo primo 4 maggio vissuto sulla panchina del Toro. L'allenatore ha partecipato alle celebrazioni per il 77/o anniversario della tragedia del Grande Torino a Superga insieme alla squadra, con Zapata e compagni che sono stati accolti dai fischi e dagli insulti di molti dei tifosi presenti nel piazzale della basilica. (ANSA).