Tutti in gruppo tranne Ramirez e Torregrossa. Il report della Sampdoria in vista del Torino

Attivazione, esercitazione per lo sviluppo del possesso palla, partita a tutto campo e partita a tema su spazi ridotti. Questo il programma che la Sampdoria ha seguito, oggi a Bogliasco, in vista della gara casalinga con il Torino. Tutti i blucerchiati - riporta la nota ufficiale del club - hanno lavorato in gruppo nel corso della mattinata, fatta eccezione per Gastón Ramírez (squalificato e impegnato in un allenamento individuale) ed Ernesto Torregrossa (individuale di recupero agonistico in campo e in palestra). Domani, venerdì, è in agenda un’altra seduta mattutina.