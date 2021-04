Udinese al lavoro in vista della Juventus: Braaf in dubbio dopo la distorsione, oggi gli esami

Da ieri l’Udinese ha ricominciato a sudare in vista della sfida contro la Juventus, programmata per domenica alle 18 alla Dacia Arena. La squadra si è soffermata in particolar modo su esercitazioni di possesso palla e su un focus tecnico-tattico. Durante la seduta, ricorda Tuttosport, distorsione ad un ginocchio per Jayden Braaf . L'olandese in prestito dal Manchester City, autore del primo gol realizzato fra i professionisti nell'ultima partita a Benevento (4-2 per i friulani il risultato finale), sarà sottoposto ad esami nella giornata odierna. L’Udinese, che occupa una posizione di classifica tutto sommato tranquilla (è 11ª con otto punti di vantaggio sulla terz’ultima), s’accosta alla gara con la Juve confidando nella buona vena della rosa di Luca Gotti : sono, infatti, 17 i marcatori stagionali, guidati da Rodrigo De Paul a quota 8 reti.