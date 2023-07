ufficiale Antonio Buscè saluta l'Empoli. Il club: "Grazie per quanto hai fatto per i nostri colori"

Empoli Football Club comunica che Antonio Buscè non sarà alla guida della Primavera azzurra nella prossima stagione sportiva.

Otto stagioni da calciatore, 297 presenze con 30 gol, il percorso da allenatore iniziato con gli Esordienti e proseguito con il titolo regionale con i Giovanissimi e soprattutto con la conquista dello Scudetto Under 16 e di quello con la Primavera, fino alla storica partecipazione alla Youth League; ad Antonio Buscè va il grandissimo ringraziamento per quanto fatto per i nostri colori e un enorme in bocca al lupo per il futuro sportivo e professionale.