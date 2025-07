Ufficiale Carpi, colpo in entrata: arriva a titolo definitivo il trequartista Arcopinto

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del trequartista Alessio Arcopinto.

Arcopinto, trequartista classe 2003, arriva dal San Marino, compagine in cui ha totalizzato 9 gol e 5 assist in 30 presenze nel Girone D di Serie D. Nelle precedenti stagioni, Arcopinto ha vestito le maglie - nel settore giovanile - di Sassuolo e Reggiana e, fra i “grandi”, di Treviso (6 gol e 6 assist) e Dolomiti Bellunesi (Serie D – Girone C).

Arcopinto ha sottoscritto un contratto di valenza annuale, con opzione per un’ulteriore stagione.

“Sono veramente felice e orgoglioso di vestire una maglia storica e importante come quella biancorossa. Sono molto carico per l’inizio della stagione, non vedo l’ora di iniziare e di conoscere staff e nuovi compagni. Voglio godere al massimo di questa nuova avventura, cercando di imparare cose nuove ogni giorno per migliorare e, in primis, per fare il bene della squadra. Ho affrontato Mister Cassani quest’anno nel Girone D di Serie D, mi è sembrato da subito un allenatore molto preparato. Volevo ringraziare il Presidente Lazzaretti e il Direttore Sportivo Bernardi per avermi concesso quella che per me è una grandissima opportunità, cercherò di ripagarli presto in campo", ha concluso il calciatore.