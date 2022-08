ufficiale Fiorentina, il giovane 2004 Fallou Sene ha rinnovato fino al 2025

Fallou Sene, attaccante classe 2004 della Fiorentina, ha rinnovato il proprio contratto con i viola. Il senegalese, attualmente in Primavera, ha prolungato il suo accordo - come si legge sul sito ufficiale del club gigliato - fino al 2025. Di seguito il comunicato integrale: "ACF Fiorentina comunica di aver prolungato il contrato di Fallou Sene fino al 2025. L’attaccante senegalese classe 2004, ora nell'organico della Primavera viola, la scorsa stagione è stato protagonista con l’Under 18 siglando 30 gol in 39 presenze".