ufficiale Hellas Verona, ecco il giovane Aiman Riahi. Arriva a titolo definitivo dal Mantova

Acquisto in prospettiva per l'Hellas Verona. Come si apprende dal sito della Lega, infatti, il club scaligero ha depositato il contratto Aiman Riahi, centrocampista classe 2004 di nazionalità marocchina che arriva a titolo definitivo dal Mantova.