ufficiale Hernanes torna in Italia. E lo fa in Prima Categoria piemontese: firma col Sale

Metti una squadra di Prima Categoria piemontese, metti il Girone G. Metti il Profeta Hernanes. Cosa può accedere? Che l'ex Lazio, Inter e Juventus, a 38 anni, torni in campo in Italia. Perché è di oggi l'annuncio del Sale, formazione alessandrina che ha appunto ufficializzato l'arrivo del centrocampista in bianconero.

Nuova avventura, quindi, per il classe 1985.