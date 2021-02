Van der Sar: "Una settimana difficile per me. Ma ora posso fare gli auguri al mio amico CR7"

Edwin van der Sar è al centro di una settimana all'Ajax che definire complicata è un eufemismo, tra la gaffe clamorosa del mancato inserimento in lista UEFA di Sebastien Haller fino alla squalifica di un anno ad Andre Onana. Con in mezzo gli addii di Brobbey e Rijkhoff. Tuttavia il direttore generale dei lancieri ha un pensiero per un amico ed ex compagno ai tempi del Manchester United, ossia Cristiano Ronaldo col quale ha vinto la Champions League nel 2008: "Finalmente a casa dopo un paio di giorni difficili in ufficio... vorrei mandare i miei auguri di buon compleanno al mio amico e il più grande giocatore col quale abbia giocato: Cristiano Ronaldo. 36 anni? Wow... Continua a spingere, leggenda".

Finally home after a tough couple of days at the office… I would like to send my birthday wishes to my friend and the greatest player i’ve ever played with: @Cristiano. 36 years old? Wow... Keep pushing, legend. 👏 pic.twitter.com/BeGIK1nMqM

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) February 5, 2021