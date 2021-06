Vierchowod boccia Vieira alla Samp: "Viene per giocare? Altra stupidata di Ferrero"

Pietro Vierchowod conosce benissimo la piazza doriana e parlando del futuro della panchina della Samp a margine di un evento a Milano, ha dichiarato: "Vieira cosa viene a fare alla Samp, a giocare? Ah Ferrero ne ha commesse tante di stupidate. Non mi stupisce nemmeno questa. Mi dispiace per i tifosi, meriterebbero qualcosa di diverso. Non parlo degli allenatori, ma di chi gestisce la società. A me non piace, l'ho sempre detto. L'addio di Ranieri mi ha sorpreso, aveva fatto bene". A riportarlo è Tuttosport.