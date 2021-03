Vieri: "Conte ha ammesso di avere sbagliato su Eriksen. Lukaku-Lautaro fenomenali"

Christian Vieri, attraverso la Bobo TV, ha parlato del momento attuale dell'Inter, con i nerazzurri lanciati verso lo Scudetto. “Conte ha ammesso di avere sbagliato su Eriksen, lui deve giocare. Per come sta giocando ora è bellissima da guardare, anche divertente. Lukaku e Lautaro, davanti, sono fenomenali loro due, Eriksen è bravo a fare le giocate giuste. Oggi come oggi è una squadra che può vincere il campionato, è merito dell’allenatore. Se è una parola che non esiste, cosa significa se?”.