#voglioPizzul: al friulano telecronaca di Italia-Inghilterra, la proposta è virale sui social

Sui social la proposta è ormai diventata virale: Bruno Pizzul come commentatore della finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Come noto, il Covid ha fermato il telecronista della Nazionale Alberto Rimedio, costringendo la Rai a sostituirlo per l'evento più atteso di questa estate, l'atto conclusivo dell'Europeo di calcio. E sui social ha preso piede una proposta davvero particolare, sicuramente romantica: "restituire" la Nazionale a chi ne è stato il cantore fino al 2002. Una idea che ha avuto anche consensi importanti, come quello del segretario del Pd Enrico Letta,