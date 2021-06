Zazzaroni (Corriere dello Sport) sull'Italia: "E' il Mancio Football Club"

Tramite il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento dell'Italia di Roberto Mancini dopo il doppio successo con trchia e Galles e il raggiungimento degli ottavi di finale di Euro2020 con una giornata d'anticipo: "Non siamo forti e esperti come i francesi, né come i tedeschi, costretti dentro un girone impossibile. Non siamo potenti come i belgi, non abbiamo Lukaku, né Ronaldo, né Kane. Ma abbiamo raggiunto gli ottavi con due partite, segnando sei gol senza subirne alcuno: a dire il vero, in quasi centonovanta minuti Donnarumma ha compiuto due soli interventi, perdippiù nella stessa azione... Questa Nazionale ha peraltro più qualità di quella che Conte guidò cinque anni fa, sempre all’Europeo, ma lo spirito è lo stesso. Gioca come una squadra di club, il Mancio Football Club, mostrando automatismi e una compattezza che non hanno bisogno di particolari addestramenti perché sono fisiologici: merito di scelte mirate, della selezione fatta da Mancini, di evidentissime compatibilità. Non l’abbiamo ancora vista soffrire sul serio, l’Italia: non ne avvertiamo il bisogno".