Zazzaroni: "Sui diritti TV vittoria politica di De Siervo. Sky ha mantenuto la A per 18 anni"

“I dieci giorni che sconvolsero il nostro mondo”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni affronta il tema dei diritti tv: “Dopodomani tornerà il campionato. Ci troverà diversi, cambiati. Il 26 la Lega ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a Dazn, togliendoli a Sky, i cui azionisti e abbonati (2,6 milioni solo per il calcio) hanno contribuito per diciotto anni a pagare gli stipendi della serie A, in sostanza mantenendola. È stata la vittoria ‘politica’ di Luigi De Siervo, l’amministratore delegato di via Rosellini. […] In questo momento De Siervo non gode di grande popolarità dalle parti di Rogoredo dove sono ipotizzati tagli piuttosto consistenti per questioni di sostenibilità del business. [...] Tornerà il campionato e dopo aver espresso tutta la solidarietà al personale di Sky (giornalisti e non) mi auguro che Dazn, dove ho tanti amici, riesca a non far rimpiangere il servizio offerto dalla pay di Santa Giulia: lo pretendono gli appassionati, soprattutto in un momento in cui la televisione ha sostituito lo stadio".