Accoltellamento di massa in treno. Marinakis: "Paghiamo le cure ai tifosi del Forest"

Sanguinoso accoltellamento di massa quello avvenuto ieri sera su un treno passeggeri in viaggio nel Cambridgeshire, in direzione Londra, in cui sono state ferite 11 persone.

Il proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, ha promesso di contribuire a finanziare le cure mediche per tutti i tifosi coinvolti nell'attacco al treno di Huntingdon, in particolare per un abbonato che ha riportato gravi ferite mentre proteggeva una bambina. Non si conosce l'esatta natura delle ferite né le attuali condizioni dell'uomo.

La polizia dei trasporti britannica (BTP) ha dichiarato che due persone sono ancora in pericolo di vita e che altre nove sono ricoverate in ospedale, in seguito al sanguinoso episodio di violenza su un treno ad alta velocità avvenuto sabato sera.

L'annuncio di Marinakis: "Le migliori cure per i tifosi coinvolti"

Marinakis ha dichiarato che finanzierà le cure mediche per tutti i tifosi del Forest rimasti feriti nell'incidente. Queste le sue parole riportate in una nota del club: "Tutti al Nottingham Forest sono scioccati e profondamente addolorati per quanto accaduto. Il coraggio e l'altruismo dimostrati dai nostri sostenitori su quel treno rappresentano il meglio dell'umanità e il meglio della comunità del nostro club. Faremo in modo che ogni sostenitore coinvolto in questo incidente riceva tutto il supporto finanziario di cui ha bisogno per poter accedere alle migliori cure mediche possibili durante la convalescenza. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti coloro che sono stati colpiti".

Accoltellamenti sul treno a Londra, cosa è successo

L'incidente è avvenuto sabato 1 novembre. Molti tifosi del Forest stavano tornando a Londra in treno dopo aver assistito al pareggio per 2-2 con il Manchester United. Il club ha dichiarato: "Il Nottingham Forest Football Club desidera esprimere la sua più profonda preoccupazione e la sua più sentita solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal terribile attacco avvenuto ieri sera su un treno LNER diretto a Londra. Molti dei nostri tifosi londinesi stavano tornando a casa su quel treno dopo la nostra partita al City Ground e i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono rimasti coinvolti in un incidente così angosciante. Il club è consapevole che molti individui hanno dimostrato uno straordinario coraggio, che senza dubbio ha contribuito a prevenire danni ancora maggiori. L'intera famiglia del Nottingham Forest li sostiene fermamente mentre si riprendono dagli eventi di ieri".