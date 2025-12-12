Douglas Luiz-Nottingham Forest, altre 7 partite per il riscatto: la Juventus osserva e spera

Dopo un avvio complicatissimo in Premier League, Douglas Luiz sembra finalmente pronto a voltare pagina e a prendersi un ruolo centrale nel Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate in prestito dalla Juventus dopo una stagione al di sotto delle attese a Torino, ha vissuto mesi difficili a causa di ripetuti problemi muscolari alla coscia che lo hanno costretto a saltare 12 partite.

I segnali di svolta sono però arrivati nelle ultime settimane. Il classe ’98 ha smaltito l’infortunio, è tornato ad allenarsi con continuità in gruppo e ha ritrovato il campo anche in Europa League, disputando l’intero primo tempo nella sfida contro l’Utrecht. Un rientro accolto con soddisfazione anche dal tecnico Sean Dyche, che considera Douglas Luiz una pedina chiave per dare qualità ed equilibrio al centrocampo nella seconda parte di stagione.

Dal punto di vista contrattuale, il suo recupero assume un peso specifico notevole anche per la Juventus. Nell’accordo con il Forest è infatti prevista una clausola chiara: al raggiungimento di 15 presenze stagionali da almeno 45 minuti, scatterà l’obbligo di riscatto. Ad oggi Douglas Luiz è già a quota 7, avendo coperto circa il 50% del percorso nonostante lo stop prolungato. In caso di riscatto, il Forest verserà 25 milioni di euro più 3,5 di bonus, con il giocatore pronto a firmare fino al 2030. Con cinque mesi ancora da giocare, il traguardo appare ampiamente alla portata.