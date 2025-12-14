Nottingham demolito, tripletta sfiorata da Hudson-Odoi: "Ho detto a tutti di passarmi la palla"

Uscito dall'ombra del Chelsea dopo la trafila nelle giovanili del club londinese e il prestito al Leverkusen, Callum Hudson-Odoi si sta prendendo la sua rivincita al Nottingham Forest e in Premier League. Nonostante al stagione difficoltosa, con i Tricky Trees in corsa per ottenere la salvezza, l'ala sinistra inglese ha firmato proprio oggi contro il Tottenham una doppietta da opportunista - specialmente il primo gol su pasticcio Vicario-Gray - e ha regalato il trionfo (3-0). Così come tre punti d'oro che distanza la ciurma di Dyche a cinque lunghezze dalla zona bollente della retrocessione.

"Segnare un gol mi fa impazzire di gioia e sono felice anche per il risultato. Sono al settimo cielo", ha commentato nel post-partita il man of the match ai microfoni della BBC. Poi l'analisi complessiva del match: "La prestazione di tutta la squadra è stata una prestazione collettiva e siamo davvero contenti di come sono andate le cose oggi. Dal primo minuto, per come abbiamo giocato, si capiva che volevamo davvero vincere questa partita".

E ha proseguito: "Vogliamo ottenere vittorie come questa e vogliamo che tutti vedano quanto duramente stiamo lavorando. Sappiamo dove siamo, stiamo solo cercando di salire il più in alto possibile in classifica", la consapevolezza mostrata da Hudson-Odoi. "Partite come questa ci danno la motivazione e l’energia per arrivare il più in alto possibile". Quanto ai due gol griffati dopo qualche problema fisico nel corso della stagione: "Quando hai piccoli acciacchi e infortuni non vuoi restare fuori. Sono felice di essere in campo e di divertirmi a giocare a calcio con i ragazzi". E sulla tripletta sfiorata, l'ex Chelsea ha scherzato: "Stavo dicendo a tutti di passarmi la palla!".