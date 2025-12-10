Il Real Madrid vuole rafforzare la propsia retroguardia: quattro difensori nella lista dei Blancos

Il Real Madrid continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista dei desideri del club è quello di Dayot Upamecano, in scadenza con il Bayern Monaco e considerato il profilo ideale per aumentare fisicità, velocità e profondità nella difesa di Ancelotti.

Tuttavia, la dirigenza madrilena sta monitorando anche altre soluzioni. Secondo il Daily Mail, i Blancos avrebbero messo gli occhi su Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund e su Ibrahima Konaté, attualmente al Liverpool. Due profili giovani ma già affermati ad altissimo livello, che rispecchiano la strategia del Real: acquisire giocatori già pronti ma con margini di crescita nel medio periodo.

Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra aggiungono un ulteriore nome alla lista: Murillo, difensore centrale del Nottingham Forest, tra le rivelazioni dell’ultima Premier League. Il brasiliano, noto per aggressività, anticipo e solidità nei duelli, sarebbe molto interessato a un trasferimento al Santiago Bernabeu. Resta ora da capire quanto il Real Madrid sia disposto a investire e quale sarà la disponibilità dei rispettivi club a sedersi al tavolo delle trattative. Con una finestra di mercato che si preannuncia intensa, il reparto difensivo dei Blancos potrebbe subire cambiamenti significativi nei prossimi mesi.