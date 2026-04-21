Serie B, Maran sulla corsa promozione: "Il Venezia merita la A. Il Palermo deve sperare"

"Il vantaggio del Venezia a questo punto è un’enormità e in generale la promozione la merita". L'esperto tecnico Rolando Maran dalle colonne della Gazzetta dello Sport parla così della corsa alla Serie A che vede, oltre i lagunari, in lizza anche Frosinone, Monza e Palermo: "Il Frosinone mi impressiona per la continuità e per la convinzione, idem il Monza che ha il vantaggio dello scontro diretto e non è poco. Il Palermo deve sperare che chi è davanti rallenti: fosse una sola magari, ma due".

L'allenatore poi sottolinea che nessuna delle quattro può fare calcoli e che sarà importante mantenere la lucidità senza farsi prendere dalla frenesia e rischiare di approcciarsi in maniera errata alle ultime tre gare che mancano alla fine della stagione: "Quanto fatto finora non va scordato. Se capita un episodio storto non bisogna preoccuparsi. E poi attenzione all’aspetto fisico, fa caldo e bisogna correre tanto. Anche se sono squadre che fanno correre la palla, fanno la partita e non la subiscono. E questo è un aiuto anche se fa caldo".

Il calendario

Venezia 75: Empoli, SPEZIA, Palermo,

Frosinone 72: Carrarese, JUVE STABIA, Mantova

Monza 72: Modena, MANTOVA, Empoli

Palermo 68: REGGIANA, Catanzaro, VENEZIA

In MAIUSCOLO le gare in trasferta