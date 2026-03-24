Almeyda lascia il Siviglia e ringrazia anche i giornalisti: "Mesi di grande apprendimento"

Il fine settimana è stato particolarmente turbolento in casa Siviglia. Dopo la sconfitta contro il Valencia in uno scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza, la dirigenza ha deciso di esonerare Matías Almeyda dopo 29 giornate alla guida della squadra. Una decisione arrivata nonostante il tecnico argentino avesse più volte ribadito la volontà di rispettare il contratto fino al 2028.

Nel suo messaggio di addio sui social, Almeyda ha scritto: "A nome mio e del mio staff, voglio dire che fin dal primo giorno ho sentito che questo club non era uno qualsiasi nella mia carriera. Tornare in questa casa dopo tanti anni ha significato moltissimo per me e ho vissuto ogni allenamento e ogni partita con il cuore. Grazie ai giocatori per l’impegno, per lo sforzo e per non aver mai smesso di crederci anche nei momenti più difficili. Grazie al club e a tutte le persone che ci lavorano per il sostegno costante. Grazie ai tifosi e anche ai giornalisti, con cui abbiamo discusso di calcio: è stato un anno di grande apprendimento che porterò con me nella mia carriera.

So che questo non è il finale che tutti volevamo, ma è stato speciale farne parte. Me ne vado con la serenità di aver dato tutto, con onestà e rispetto per questo stemma: tutti sanno che l’ho difeso dentro e fuori dal campo. Dio vi benedica. Grazie di tutto, sivigliani! Un forte abbraccio".

Nel frattempo, la società si è già messa al lavoro per individuare il nuovo allenatore in vista delle ultime nove giornate de LaLiga. Il nome in pole sembra essere quello di Luis García Plaza, pronto a raccogliere un’eredità pesante in un contesto instabile: si tratterebbe infatti dell’ottavo cambio in panchina negli ultimi quattro anni. Dall’addio di Julen Lopetegui, il Siviglia non è più riuscito a ritrovare continuità né sul piano tecnico né su quello societario, con una crisi che continua a riflettersi sia sui risultati sportivi sia sulla gestione del club.