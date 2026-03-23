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Siviglia, individuato l'erede di Almeyda in panchina: è lo spagnolo Luis Garcia

Siviglia, individuato l'erede di Almeyda in panchina: è lo spagnolo Luis Garcia
© foto di Alterphotos/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:41Calcio estero
Tommaso Maschio

Dopo l’esonero di Matias Almeyda il Siviglia è alla ricerca di un nuovo tecnico che possa risollevare la squadra, che attualmente si trova al 15° posto con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e portare in salvo la squadra. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il nome in pole per la sua sostituzione sarebbe lo spagnolo Luis Garcia Plaza svincolato dal dicembre del 2024 quando terminò la sua lunga esperienza all’Alaves (108 gare).

Il classe ‘72 vanta una lunga esperienza in patria – dove ha guidato anche Elche, Levante, Getafe e Maiorca – oltre che all’estero dove si è seduto sulle panchine di Baniyas negli Emirati Arabi, Beijing Chengfeng in Cina e Al-Shabab in Arabia Saudita.

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