Ufficiale Siviglia, il ko con il Valencia costa caro ad Almeyda: l'ex Inter viene esonerato

Matías Almeyda è stato esonerato dal Siviglia. Dopo l'ultima sconfitta (0-2) contro il Valencia, il club rojiblancos ha deciso di fare a meno del suo allenatore argentino e lo ha reso noto in via ufficiale. In 32 partite ha centrato otto vittorie, sette pareggi e 14 sconfitte in LaLiga. Due vittorie e l'eliminazione nei sedicesimi di finale della Coppa del Re contro l'Alaves.

La situazione in classifica è gravosa. Il Siviglia è a soli tre punti dalla zona retrocessione, attualmente segnata dal Maiorca dopo la sua sconfitta contro l'Elche lo scorso fine settimana. Approfittando della sosta per le nazionali, il club dei Nervionenses ha deciso di cambiare aria e dare un tempo limite al nuovo tecnico che arriverà in panchina di affrontare il rush finale di stagione dove ogni punto d'ora in poi sarà vitale per la salvezza.

È durato 265 giorni l'incarico Matías Almeyda, diventato l'ottavo allenatore firmato dal Siviglia negli ultimi quattro anni."Una partita pessima e il responsabile di questo sono io", ha commentato l'ex Inter in conferenza stampa dopo la sconfitta incassata per 2-0 al Sanchez-Pizjuan, ammettendo inoltre che l'esonero fosse una possibilità reale. "Temere non temo, rientra tra le possibilità, e se è necessario farlo affinché la situazione migliori...".