Ufficiale
Arriva in Europa il figlio di Fernando Redondo: Federico firma con l'Elche fino al 2030
TUTTO mercato WEB
Sbarca per la prima volta in Europa un figlio d'arte. Si tratta di Federico Rendondo, centrocampista classe 2003 e figlio di Fernando Redondo, stella del Real Madrid di fine anni '90, con anche un biennio al Milan sul finire della sua carriera.
Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili dell'Argentinos Jr dall'estate scorsa nelle fila dell'Inter Miami è stato ufficializzato come nuovo acquisto dell'Elche.
Per Redondo Jr accordo fino al 30 giugno 2030.
𝐄𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐭𝐨.
𝟐𝟎𝟑𝟎. pic.twitter.com/70ekatbiuE
— Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 14, 2025
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Luca Marchetti Donnarumma, la finale negata, la legge del contrappasso e un caso da risolvere
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile