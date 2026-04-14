Arsenal, i tifosi borbottano: contro il City scelto l'arbitro Taylor, ma vive a Manchester

Sarà Anthony Taylor l'arbitro della sfida tesissima per il titolo di Premier League tra Manchester City e Arsenal, in programma domenica prossima (19 aprile) all'Etihad Stadium. Al momento i Gunners sono in vantaggio di sei punti sui Citizens, tuttavia Guardiola e i suoi ragazzi hanno una partita ancora da recuperare.

La situazione

Oltre al direttore di gara Taylor, al VAR è stato scelto John Brooks. Sarà una partita cruciale per le sorti del campionato inglese, perché di fatto il City ha l'opportunità reale di accorciare a -3 sull'Arsenal e riapre la lotta al titolo nello scorcio finale di stagione. Potrebbe giocare a favore degli sky blues il fattore mentale, tra pressione sulle spalle dei ragazzi di Arteta e la finale di Carabao Cup persa per 2-0 il mese scorso.

Perché Anthony Taylor?

Con 426 partite dirette in carriera, Taylor è uno dei fischietti più esperti del calcio inglese. In questa stagione ha già arbitrato 3 partite dell'Arsenal, una vittoria e due pareggi contro Chelsea e Liverpool; tre del Manchester City, due successi e una sconfitta nel derby contro lo United. Tra le altre cose l'arbitro inglese di 47 anni è stato selezionato insieme a Michael Oliver come figura elitaria per dirigere i prossimi Mondiali quest'estate. Si spiega da sola, a questo punto, la nomina di Taylor per il big match di Premier League, con un bagaglio internazionale di assoluto livello. Non è passato, tuttavia, in secondo piano un dettaglio del fischietto inglese: vive a Manchester. Questione territoriale non indifferente per i tifosi Gunners, rimasti perplessi in proposito. Eppure Taylor è un noto sostenitore dell'Altrincham e non ha legami di tifo con il City o lo United