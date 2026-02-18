Benfica, il pensiero di Mourinho è al ritorno: "Speriamo non ci mandino l'arbitro Taylor"

Il passato non si dimentica. In vista del ritorno del playoff di UEFA Champions League tra Real Madrid e Benfica, in programma il 25 febbraio al Santiago Bernabéu, José Mourinho ha commentato con ironia ai microfoni di Sport TV: "Vediamo se non mandano Anthony Taylor ad arbitrare". Un riferimento tutt’altro che casuale, considerando i precedenti.

Già nel 2016, quando allenava il Manchester United, Mourinho aveva criticato la designazione di Taylor per una sfida contro il Liverpool, sottolineando come, essendo l’arbitro originario di Manchester, sarebbe stato "difficile per lui avere una grande prestazione". La Federazione inglese lo accusò di aver violato i regolamenti che vietano commenti sugli arbitri prima delle partite.

L’episodio più acceso risale però alla finale di Europa League 2023, quando la Roma perse ai rigori contro il Siviglia alla Puskás Aréna. Taylor estrasse 14 cartellini gialli, record per una finale, e non assegnò un rigore ai giallorossi che sarebbe potuto essere decisivo. Mourinho esplose nel post-partita, criticando duramente l’arbitraggio, e negli spogliatoi pronunciò frasi offensive che gli costarono quattro giornate di squalifica. Successivamente, Taylor dichiarò alla BBC di aver vissuto in quell’occasione "la peggiore situazione di abuso" della sua carriera, anche perché viaggiava con la famiglia e in aeroporto fu aggredito dai tifosi.

Non sorprende dunque che Mourinho, espulso all’andata e assente in panchina al ritorno, non desideri ritrovare Taylor in una sfida che deciderà il futuro europeo del Benfica.