Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Lazio, in arrivo l'ufficialità di Taylor: è a Villa Mafalda per le visite mediche

Lazio, in arrivo l'ufficialità di Taylor: è a Villa Mafalda per le visite medicheTUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 08:08Serie A
Daniele Najjar
fonte Lorenzo Beccarisi

In casa Lazio è tutto pronto per accogliere anche ufficialmente l'arrivo di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese classe 2002 è arrivato questa mattina a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche, prima di firmare il proprio contratto con il club biancoceleste ed essere annunciato come nuovo acquisto.

Ricordiamo che è stato prelevato dall’Ajax per prendere il posto di Mattéo Guendouzi, passato al Fenerbahçe a titolo definitivo. Contestualmente, la società ha salutato il francese con un comunicato ufficiale, ricordando le 111 presenze e i 6 gol messi a referto in maglia biancoceleste e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Di seguito le immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Articoli correlati
Taylor torna su Siviglia-Roma: "A Budapest non ho commesso errori gravi" Taylor torna su Siviglia-Roma: "A Budapest non ho commesso errori gravi"
Roma, l'arbitro Taylor ricorda quanto accaduto dopo la finale di Europa League: "Colpa... Roma, l'arbitro Taylor ricorda quanto accaduto dopo la finale di Europa League: "Colpa di Mou"
Minacce di morte a Taylor e alla sua famiglia: sarà solo quarto ufficiale nel weekend... Minacce di morte a Taylor e alla sua famiglia: sarà solo quarto ufficiale nel weekend di Premier
Altre notizie Serie A
Giovane come Muriel? È l'attaccante perfetto per tutti i ruoli d'attacco (ma costa)... Giovane come Muriel? È l'attaccante perfetto per tutti i ruoli d'attacco (ma costa)
Ratkov, Taylor, Toth, Timber: la rivoluzione della Lazio e come cambia l'11 di Sarri... Ratkov, Taylor, Toth, Timber: la rivoluzione della Lazio e come cambia l'11 di Sarri
Stanciu e non solo. Genoa, che disastri gli acquisti scelti direttamente da Dan Sucu... Stanciu e non solo. Genoa, che disastri gli acquisti scelti direttamente da Dan Sucu
Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il... Focus TMWClassifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Ferrara consiglia la Juventus: "Blinda Spalletti e punta su Tonali e Chiesa" Ferrara consiglia la Juventus: "Blinda Spalletti e punta su Tonali e Chiesa"
Zambrotta rassicura: "Operazione con le staminali? Sto bene. Vi spiego il ruolo in... Zambrotta rassicura: "Operazione con le staminali? Sto bene. Vi spiego il ruolo in FIGC"
Spalletti al ritmo di Conte e Allegri: la Juventus accelera per il rinnovo? I dettagli... Spalletti al ritmo di Conte e Allegri: la Juventus accelera per il rinnovo? I dettagli
Genoa, la maledizione dal dischetto continua: solo un gol negli ultimi sei rigori... Genoa, la maledizione dal dischetto continua: solo un gol negli ultimi sei rigori a favore
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
2 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
3 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
4 Rodrygo Goes, un affare per il Real Madrid. Pagato solo 45 milioni, ne vale il doppio
5 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Stanciu e non solo. Genoa, che disastri gli acquisti scelti direttamente da Dan Sucu
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Immagine top news n.2 Stato di forma: vola l'Inter di Chivu! Sorride Spalletti, giù dal podio Milan e Napoli
Immagine top news n.3 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.4 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
Immagine top news n.5 Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leao si riabilita col gol. Stanciu spreca il match point
Immagine top news n.6 Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1
Immagine top news n.7 Lazio, sventola la bandiera Marusic. Il montenegrino ha rinnovato il contratto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Altre Notizie n.2 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ratkov, Taylor, Toth, Timber: la rivoluzione della Lazio e come cambia l'11 di Sarri
Immagine news Serie A n.2 Stanciu e non solo. Genoa, che disastri gli acquisti scelti direttamente da Dan Sucu
Immagine news Serie A n.3 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Immagine news Serie A n.4 Ferrara consiglia la Juventus: "Blinda Spalletti e punta su Tonali e Chiesa"
Immagine news Serie A n.5 Zambrotta rassicura: "Operazione con le staminali? Sto bene. Vi spiego il ruolo in FIGC"
Immagine news Serie A n.6 Spalletti al ritmo di Conte e Allegri: la Juventus accelera per il rinnovo? I dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Obiang torna infortunato dalla Coppa d'Africa: lesione al flessore. Salterà l'Entella
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Diakité resta sempre in uscita. Nonostante sia sfumato il ritorno di Magnani
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Tosto verso il Livorno. Richieste dalla Serie B per Ignacchiti e Belardinelli
Immagine news Serie B n.4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.5 Serie B sempre più internazionale: accodo con Prime Video sarà trasmessa in 10 paesi
Immagine news Serie B n.6 Bari, ci siamo per Stabile e De Pieri dall'Inter. I due giovani sono sbarcati in città
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita qui
Immagine news Serie C n.2 Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Ascoli-Ternana e Audace Cerignola-Picerno
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"
Immagine news Serie C n.6 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)