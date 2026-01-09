TMW
Lazio, in arrivo l'ufficialità di Taylor: è a Villa Mafalda per le visite mediche
In casa Lazio è tutto pronto per accogliere anche ufficialmente l'arrivo di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese classe 2002 è arrivato questa mattina a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche, prima di firmare il proprio contratto con il club biancoceleste ed essere annunciato come nuovo acquisto.
Ricordiamo che è stato prelevato dall’Ajax per prendere il posto di Mattéo Guendouzi, passato al Fenerbahçe a titolo definitivo. Contestualmente, la società ha salutato il francese con un comunicato ufficiale, ricordando le 111 presenze e i 6 gol messi a referto in maglia biancoceleste e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.
Di seguito le immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com.
