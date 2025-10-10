Taylor torna su Siviglia-Roma: "A Budapest non ho commesso errori gravi"

Anthony Taylor, arbitro che diresse la finale di Europa League tra Siviglia e Roma e non concesse un calcio di rigore ai giallorossi per fallo di mano di Fernando su cross di Spinazzola, è tornato a parlare di quella gara ai microfoni della BBC, non ammettendo di aver sbagliato e portando avanti ancora la sua versione dei fatti, ovvero quella che conosciamo tutti.

Taylor infatti ha spiegato: "Quella di Budapest è la situazione peggiore che abbia mai affrontato in carriera, soprattutto per gli insulti ricevuti dopo la gara e per i fatti avvenuti in aeroporto, dove erano presenti anche tutti i miei familiari. Tutto questo per una gara in cui, in realtà, non ho commesso errori gravi".

Mourinho gli urlò che era una fottuta disgrazia, ma Taylor non si è scomposto e oggi attacca lo Special One: "Ha tentato di spostare l'attenzione su qualcuno da incolpare. Questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non credo sia accettabile quello che è successo, perché sono sicuro che a quelle persone non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai propri figli. I miei parenti da allora non sono più venuti a vedere una partita".