Ufficiale Bamba è un nuovo giocatore del Newcastle: arriva dal Monaco per 40 milioni, i dettagli

Il Newcastle ufficializza l'acquisto di Aladji Bamba dal Monaco. Il centrocampista francese firma un contratto quinquennale.

L'estate del Newcastle si arricchisce di un nuovo investimento per il futuro. I Magpies hanno ufficializzato l'arrivo di Aladji Bamba dal Monaco, chiudendo una delle operazioni più importanti del mercato del club inglese. Il centrocampista francese, classe 2006, ha firmato un contratto quinquennale dopo aver sostenuto le visite mediche in Inghilterra.

Operazione da oltre 40 milioni di euro

L'accordo tra Newcastle e Monaco era stato raggiunto nei giorni scorsi sulla base di 36 milioni di euro di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi altri 5 milioni di bonus. Nel comunicato ufficiale, il club inglese non ha reso note le cifre dell'operazione, limitandosi ad annunciare l'ingaggio del giovane talento francese: "Siamo lieti di annunciare l'arrivo del centrocampista Aladji Bamba dal Monaco. Ha rappresentato la Francia a livello Under 20 ed è attualmente tra i candidati al premio European Golden Boy".

Quarto acquisto estivo per il Newcastle

Con l'arrivo di Bamba, il Newcastle mette a segno il quarto acquisto della propria campagna estiva dopo Ewen Jaouen, Bazoumana Touré e Sean Steur. Il ventenne indosserà la maglia numero 8, ereditando un numero importante nella rosa inglese. Per il Monaco, invece, si tratta della prima cessione di rilievo di questa finestra di mercato, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano concretizzarsi altre partenze illustri.