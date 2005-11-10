Amburgo, rinforzo a parametro zero per il centrocampo: ecco l'ex Marsiglia Bilal Nadir
Una nuova avventura attende Bilal Nadir. Dopo la conclusione del suo rapporto con il Marsiglia, il centrocampista franco-marocchino ha scelto di proseguire la propria carriera in Germania, dove vestirà la maglia dell'Amburgo. Il club tedesco ha ufficializzato l'ingaggio del classe 2003, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con i francesi.
Firma a parametro zero con l'Amburgo
L'Amburgo, che nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza in Bundesliga chiudendo il campionato al tredicesimo posto, ha accolto Nadir con un comunicato ufficiale: "Il centrocampista franco-marocchino si unisce a noi a parametro zero dall'Olympique Marsiglia e firma un contratto a lungo termine". Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l'accordo tra le parti avrà validità fino al 2029.
L'obiettivo è trovare continuità
Con il trasferimento in Bundesliga, Nadir punta a rilanciare la propria carriera dopo un'esperienza al Marsiglia nella quale ha trovato poco spazio. All'Amburgo il 22enne spera di conquistare maggiore continuità di impiego e ritagliarsi un ruolo importante nel centrocampo della formazione tedesca, iniziando così un nuovo capitolo del proprio percorso professionale.