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Barça, annunciato un talento del 2015. Mateo Junza sarà il prossimo crack blaugrana?

Barça, annunciato un talento del 2015. Mateo Junza sarà il prossimo crack blaugrana?TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:56Calcio estero
Giacomo Iacobellis

Il Barcellona continua la sua ricerca di nuovi talenti, fin dalla più tenera età. Il club catalano si è appena assicurato infatti le prestazioni di Mateo Junza, un promettente centrocampista di soli undici anni che in Spagna ha già fatto parlare a lungo di sé per le sue giocate sopra la media tra le fila dell'Oliver Urrutia Sports Club. Questa la nota ufficiale del club aragonese sul classe 2015 e la sua nuova avventura nelle giovanili blaugrana:

"Mateo Junza, che in questa stagione gioca nella nostra squadra Under-12 Preferente, ha ricevuto una chiamata dall'FC Barcelona, ​​una delle migliori accademie giovanili in Spagna e nel mondo. Questo è un riconoscimento per il suo duro lavoro e la sua straordinaria crescita, che abbiamo avuto la fortuna di testimoniare. Ha mosso i primi passi nell'Academy, dove Bienve ha subito riconosciuto il suo talento speciale e unico. Ha continuato a crescere e Álex Ortega è diventato il suo allenatore durante la sua esperienza nell'Under-8, culminata con la vittoria del campionato Under-10 Preferente, il primo nella storia del nostro club. Mateo ha dato un contributo significativo, classificandosi secondo capocannoniere della competizione e giocando un ruolo fondamentale. Dopo un primo anno nell'Under-11 e un lungo e approfondito processo di scouting, l'FC Barcelona ha deciso di ingaggiare Mateo Junza".

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