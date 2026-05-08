Ufficiale Barça, annunciato un talento del 2015. Mateo Junza sarà il prossimo crack blaugrana?

Il Barcellona continua la sua ricerca di nuovi talenti, fin dalla più tenera età. Il club catalano si è appena assicurato infatti le prestazioni di Mateo Junza, un promettente centrocampista di soli undici anni che in Spagna ha già fatto parlare a lungo di sé per le sue giocate sopra la media tra le fila dell'Oliver Urrutia Sports Club. Questa la nota ufficiale del club aragonese sul classe 2015 e la sua nuova avventura nelle giovanili blaugrana:

"Mateo Junza, che in questa stagione gioca nella nostra squadra Under-12 Preferente, ha ricevuto una chiamata dall'FC Barcelona, ​​una delle migliori accademie giovanili in Spagna e nel mondo. Questo è un riconoscimento per il suo duro lavoro e la sua straordinaria crescita, che abbiamo avuto la fortuna di testimoniare. Ha mosso i primi passi nell'Academy, dove Bienve ha subito riconosciuto il suo talento speciale e unico. Ha continuato a crescere e Álex Ortega è diventato il suo allenatore durante la sua esperienza nell'Under-8, culminata con la vittoria del campionato Under-10 Preferente, il primo nella storia del nostro club. Mateo ha dato un contributo significativo, classificandosi secondo capocannoniere della competizione e giocando un ruolo fondamentale. Dopo un primo anno nell'Under-11 e un lungo e approfondito processo di scouting, l'FC Barcelona ha deciso di ingaggiare Mateo Junza".