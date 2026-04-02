Ufficiale Barcellona, rinnova Kluivert Jr. Il figlio dell'ex Milan firma fino al giugno 2028

Continuerà con la maglia del Barcellona il percorso professionale di Shane Kluivert, ultimogenito dell'ex attaccante di Milan e Ajax Patrick.

L'esterno classe 2007, attualmente nelle file del Barça Athletic, ha firmato il nuovo accordo con i bluagrana fino al giugno 2028. Nel corso della stagione 2025/2026 ha messo a referto 23 presenze e 5 gol.