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Barcellona, rinnova Kluivert Jr. Il figlio dell'ex Milan firma fino al giugno 2028
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Continuerà con la maglia del Barcellona il percorso professionale di Shane Kluivert, ultimogenito dell'ex attaccante di Milan e Ajax Patrick.
L'esterno classe 2007, attualmente nelle file del Barça Athletic, ha firmato il nuovo accordo con i bluagrana fino al giugno 2028. Nel corso della stagione 2025/2026 ha messo a referto 23 presenze e 5 gol.
🤝 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐞 𝐊𝐥𝐮𝐢𝐯𝐞𝐫𝐭 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣
✍🏼 Acord per a la renovació de l’atacant neerlandès dues temporades més
💙❤️ pic.twitter.com/StEpywH432
— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) April 2, 2026
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