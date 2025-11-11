Shane Kluivert non fa come Huijsen: "Non giocherò per la Spagna, mi sento olandese"

Shane Patrick Kluivert fa una scelta di cuore e di identità: il giovane talento del Barcellona, figlio più piccolo della leggenda blaugrana Patrick Kluivert, continuerà a rappresentare l’Olanda. A chiarirlo è stato lo stesso classe 2007 in un’intervista a ESPN, respingendo con decisione l’ipotesi di vestire la maglia della Spagna: “Giocare per la Spagna? Ho già detto di no ai miei amici. L’Olanda è nel mio cuore e adoro giocare per loro. È il mio Paese”.

La presa di posizione arriva in un periodo in cui il tema della doppia nazionalità è centrale nel calcio europeo, dopo il caso di Dean Huijsen, difensore cresciuto nel Real Madrid e passato dalle giovanili olandesi alla nazionale spagnola Under 21. Shane, però, non seguirà quel percorso, pur ammettendo di avere un legame profondo con la Spagna, dove vive da molti anni: “Non mi sento olandese al 100%, ho vissuto più qui che nei Paesi Bassi… mi sento un po’ spagnolo”, ha confessato.

Ala esplosiva e tecnica, Kluivert milita nel settore giovanile del Barcellona dal 2022 e rappresenta gli Oranje fin dalle selezioni più basse. Ora sarà protagonista con l’Under 19, impegnata nelle qualificazioni all’Europeo contro Cipro, Kazakistan e Irlanda – torneo che vede i Paesi Bassi campioni in carica dopo il successo contro la Spagna nella finale dello scorso anno.