Ufficiale
Il Bayer si aggiudica il 2009 Kennet Eichhorn, ragazzo dei record
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Attraverso i propri canali social, il Bayer Leverkusen comunica l'ingaggio a lungo termine di Kennet Eichhorn (16), vero e proprio wonderkid del calcio tedesco.
L'ormai ex centrocampista dell'Hertha Berlino indosserà la maglia n.18.
Eichhorn ha già messo in fila svariati record: esordiente e marcatore più giovane della Zweite Bundesliga, oltre al goal più precoce nella coppa nazionale in occasione della gara contro il Kaiserslautern. Compirà 17 anni il prossimo 27 luglio.
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