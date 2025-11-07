Un talento al giorno, Kennet Eichhorn: il mini-Kroos che stupisce la Germania

Il Paris Saint-Germain si proietta già avanti e mette nel mirino uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Secondo Sport Bild, il club parigino sarebbe fortemente interessato a Kennet Eichhorn, sedicenne dell'Hertha Berlino, considerato in Germania come uno dei prospetti più brillanti della nuova generazione. Eichhorn ha firmato il suo primo contratto professionale con l’Hertha lo scorso luglio, ma il club tedesco è consapevole di non poterlo trattenere a lungo. Il prezzo fissato per il suo cartellino è di circa 20 milioni di euro, una cifra che non spaventa le grandi potenze europee.

Parliamo di un centrocampista difensivo di grande prospettiva, che come detto ha già attirato occhi importanti su di sè. Il 10 agosto 2025 ha esordito in prima squadra contro il Karlsruher SC (0-0), diventando il più giovane debuttante nella storia della seconda divisione tedesca a 16 anni e 14 giorni, ed è soprannominato "Mini-Kroos" per la visione di gioco e il controllo palla. Eccelle nel dribbling, nel recupero palla e passaggi precisi. Già nazionale Under-16 con la Germania, Eichhorn unisce fisicità, intelligenza tattica e maturità straordinaria, promettendo un futuro da stella.

Nome: Kennet Eichhorn

Data di nascita: 27 luglio 2009

Nazionalità: tedesco

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Hertha BSC

Assomiglia a: Toni Kroos