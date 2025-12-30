Il Bayern irrompe su Eichhorn: pronto un investimento da 25 milioni per il 16enne

Il Bayern Monaco ha individuato in Kennet Eichhorn il profilo ideale per rinforzare la mediana del futuro. Il giovanissimo centrocampista, capace di imporsi nella formazione titolare dell'Hertha Berlino a soli 16 anni, è finito nel mirino dei principali top club europei grazie a una precocità fuori dal comune.

Secondo quanto riportato dalla testata bavarese TZ, il Bayern avrebbe individuato in Eichhorn il sostituto naturale di Leon Goretzka, il cui contratto scadrà la prossima estate. Per assicurarsi il talento classe 2009, il club campione di Germania sarebbe pronto a mettere sul piatto un pacchetto complessivo da 25 milioni di euro. Tale cifra andrebbe a coprire la clausola rescissoria da 12,5 milioni presente nel contratto del giocatore, includendo inoltre l'ingaggio e i bonus previsti per l'operazione.

Nonostante il forte interesse del Bayern, la strada che porta al centrocampista berlinese non è priva di ostacoli. La concorrenza internazionale è definita "feroce", con diversi club d'élite pronti a darsi battaglia per strappare il sedicenne all'Hertha e assicurarsi uno dei prospetti più luminosi del calcio tedesco.