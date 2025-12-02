DFB-Pokal, Eichhorn fa la storia: a 16 anni il più giovane marcatore della competizione

Kennet Eichhorn ha scritto una pagina storica della DFB-Pokal (la Coppa di Germania) durante l’ottavo di finale tra Hertha Berlino e Kaiserslautern. Il giovane centrocampista, classe 2009, ha realizzato il gol del momentaneo 3-0 nella vittoria per 6-1 dei berlinesi, diventando il marcatore più giovane nella storia della competizione a soli 16 anni e 128 giorni.

Il suo tiro, preciso e ben calibrato, è arrivato dopo una splendida azione orchestrata dai compagni Márton Dárdai e Marten Winkler, e ha contribuito a chiudere definitivamente il match a favore dell’Hertha. Per Eichhorn, già considerato uno dei talenti più promettenti del club, una serata che rimarrà impressa nella memoria: non solo per il successo della squadra, ma per aver inciso il proprio nome nei libri di storia del calcio tedesco.

Con questo gol, il giovane talento entra a pieno titolo tra le stelle emergenti della scena calcistica tedesca, confermando come la DFB-Pokal resti una vetrina unica per i giovani pronti a farsi notare anche in partite di alto livello. Il giocatore è comunque già noto agli scout dei club più importanti d'Europa: sulle sue tracce ci sono da tempo Paris Saint-Germain, Bayern Monaco (oltre a tutti i colossi della Bundesliga) e diverse squadre inglesi.