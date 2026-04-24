Bayern Monaco già campione, Kompany annuncia il turnover: "Faremo scelte logiche"
Con il titolo già in tasca, il Bayern Monaco affronta un finale di stagione fuori dall’ordinario, diviso tra gestione delle energie e grandi ambizioni. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen, i bavaresi puntano con decisione alla doppietta nazionale, ma soprattutto guardano alla semifinale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain.
Nel mezzo, però, c’è la trasferta contro il Mainz, partita che Vincent Kompany non intende sottovalutare: “Vogliamo i tre punti, sarà una gara difficile”. Il tecnico prepara diverse rotazioni, tra gestione fisica e piccoli acciacchi: “È possibile che prenderemo decisioni semplicemente logiche”. Possibile - scrive Kicker - un undici rimaneggiato, con Raphaël Guerreiro avanzato sulla trequarti al posto di Jamal Musiala e Leon Goretzka adattato in difesa, insieme a Kim Min-jae e Hiroki Ito. Spazio anche a Alphonso Davies e Nicolas Jackson.
Nonostante l’attenzione sul Mainz, Kompany non nasconde l’importanza della sfida europea: “Siamo tutti umani, è normale pensarci. Ma dobbiamo prepararci al meglio, senza cambiare il nostro approccio”. L’obiettivo è chiaro: arrivare al massimo della condizione senza perdere terreno. Un equilibrio delicato, che può decidere il finale di una stagione già straordinaria.
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