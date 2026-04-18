Benfica, Mourinho si espone suo futuro. Ma il presidente Rui Costa frena per il rinnovo

Alcuni rumor dicono che lo Special One desideri un ritorno romantico al Real Madrid, altri che intenda stipulare quanto prima il rinnovo con il Benfica. Rui Costa invece si fa sentire: il presidente di 54 anni non procederà così facilmente e rapidamente a stipulare il rinnovo di contratto del tecnico portoghese. Secondo quanto riferito da Record, il numero uno degli encarnados ammette la possibilità della permanenza di Mourinho alla guida delle Aquile nella prossima stagione, eppure prolungherà il vincolo con il club solo se i risultati arriveranno nel 2026/27.

Rui Costa è già stato interpellato in proposito e ha ribadito che "è un non-caso", dato che Mourinho ha un contratto per un'altra stagione. Tuttavia, questa sarebbe la volontà a smuovere Mourinho: un rinnovo sarebbe una prova di fiducia da parte del Benfica e, da parte sua, ha già dichiarato di essere pronto a firmare un nuovo accordo: "Se il Benfica vuole rinnovare, io rinnovo senza discutere nemmeno una virgola".

Nel frattempo sono ore calde a Lisbona, a poco più di ventiquattrore dal derby tra Benfica e Sporting che il tecnico portoghese ha presentato così: "Un derby è un derby, non c'è bisogno di motivazioni extra, indipendentemente dalla classifica, dagli obiettivi... se fosse in estate, in un torneo in Algarve, sarebbe comunque un derby. Conosco le difficoltà, ma conosco il piacere di giocare partite di questa portata. L'obiettivo è vincere, rispettando l'essenza di ciò che è un derby; sono le partite che meno preoccupano in termini di motivazione e concentrazione".