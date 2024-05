Ufficiale Benfica, riscattato Carreras. Il terzino lascia definitivamente il Manchester United

Attraverso i propri canali ufficiali, il Benfica ha annunciato di aver ingaggiato il terzino sinistro Álvaro Fernández Carreras. Il 20enne spagnolo, che ha giocato in prestito nel club di Lisbona nella seconda parte di stagione, lascia a titolo definitivo il Manchester United.

Ecco il comunicato "Sport Lisboa e Benfica ha esercitato l'opzione di acquisto con il Manchester United, prevista dall'accordo siglato con il club inglese a gennaio, per l'acquisizione a titolo definitivo di Álvaro Carreras. Il terzino sinistro ha firmato un contratto che lo lega al Club per cinque anni, fino al 2029.

Nato a Ferrol, in Galizia, il 23 marzo 2003, Álvaro Carreras è stato un rinforzo invernale del Glorioso nella stagione 2023/24 e ha esordito con l'aquila sul petto la notte del 24 gennaio 2024, nelle semifinali del Coppa di Lega.

Álvaro Carreras ha giocato un totale di 16 partite con il Benfica, di cui 7 da titolare. Il terzino ha collezionato 11 presenze in Betclic League, 3 in Europa League, 1 in Coppa del Portogallo e 1 in Coppa di Lega.

Durante questo periodo, Álvaro Carreras, 21 anni , ha avuto anche l'opportunità di segnare il suo primo gol con la maglia delle Aquile. Nella notte del 22 aprile il terzino sinistro ha contribuito con un gol alla vittoria del Benfica sul Farense.