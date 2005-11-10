Betis-Porto, le formazioni ufficiali: Pellegrini punta su Isco e Antony, Farioli su Andre Silva

È tutto pronto al Benito Villamarín per la sfida tra Betis e Porto, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Due squadre con identità precise si affrontano in una gara che mette di fronte l'esperienza europea della formazione andalusa e la solidità dei portoghesi guidati da Francesco Farioli.

Il Betis di Manuel Pellegrini scende in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali c'è Valles, con una linea difensiva composta da Ortiz, Bartra, Natan e Garcia. In mezzo al campo spazio alla qualità e alla personalità di Marc Roca, Isco e Deossa, con l'ex Real Madrid chiamato ad agire da riferimento tecnico e creativo della squadra. Nel tridente offensivo il tecnico cileno si affida alla velocità di Antony e Abde sugli esterni, mentre al centro dell'attacco toccherà a Parrott.

Risponde il Porto di Francesco Farioli con lo stesso modulo. Diogo Costa sarà il portiere titolare, protetto dal quartetto Fernandes, Rosario, Kiwior e Moura. A centrocampo il tecnico italiano punta sull'equilibrio garantito da Froholdt, Varela e Veiga, un trio chiamato a contrastare la qualità del palleggio del Betis.

In attacco spazio a Sainz e Pepe sulle fasce, con Silva come riferimento centrale.

Betis (4-3-3): Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Garcia; Roca, Isco, Deossa; Antony, Parrott, Abde.

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Fernandes, Rosario, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Sainz, Silva, Pepe.