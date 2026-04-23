Borussia Dortmund, si parla di un Sancho ter: Kovac ha dato l'ok, anche l'inglese sarebbe favorevole

La terza sarà la volta buona? Esploso con la maglia del Borussia Dortmund, Jadon Sancho non è mai riuscito a confermare il suo immenso talento durante la parentesi al Manchester United. Dopo una fase di stallo totale nella sua carriera, l'attaccante inglese aveva deciso di tornare in prestito in Germania nel 2024, regalando prestazioni di altissimo livello come quella ammirata contro il PSG. Tuttavia, le successive esperienze con Chelsea e Aston Villa non sono servite a rilanciarlo, lasciando l'internazionale inglese in un perenne stato di malessere sportivo.

In questi casi, per lui sembra esserci un'unica via d'uscita: il ritorno a Dortmund. Secondo quanto riportato da Sky Germany, sarebbero già stati avviati i primi contatti per riportare Sancho in giallonero. Il calciatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento, pur valutando altre proposte sul tavolo. Se da un lato il tecnico Niko Kovač ha già espresso parere favorevole all'operazione, la dirigenza del Borussia non ha ancora sciolto le riserve definitive sul ritorno dell'esterno classe 2000.