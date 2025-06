Ufficiale Bournemouth, preso Truffert per 17 milioni. Tiago Pinto: "Grande talento"

vedi letture

Primo acquisto in questo calciomercato estivo del Bournemouth. I Cherries hanno annunciato l'acquisto del terzino sinistro francese Adrien Truffert dal Rennes. In un accordo dal valore stimato di 17 milioni di euro, bonus inclusi, l'arrivo di Truffert sembra destinato ad aprire la strada all'arrivo di Milos Kerkez al Liverpool. Il francese firma un contratto quinquennale con la squadra di Andoni Iraola.

La scorsa stagione Truffert ha capitanato il Rennes in Ligue 1, collezionando 33 presenze nella massima serie francese, segnando due gol e realizzando due assist. L'unica partita di campionato a cui ha saltato la partita è stata quella contro il Lille a novembre, a causa di una squalifica per cartellino giallo.

Il comunicato del Bournemouth

Di seguito il comunicato del club: "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'acquisto del terzino sinistro francese Adrien Truffert dal Rennes. Il difensore nato in Belgio si unisce ai Cherries con un contratto quinquennale dalla squadra della Ligue 1.

Il ventitreenne è stato un pilastro della prima squadra del Rennes fin dal suo debutto nel 2020, avendo precedentemente trascorso due anni nella squadra B e avendo vinto con il club sia il campionato francese Under 17 che quello Under 19 in gioventù.

L'anno scorso Truffert è stato nominato capitano del Rennes e a maggio ha collezionato la sua 150ª presenza in Ligue 1 con la squadra, contro il Marsiglia.

Ha inoltre militato a livello internazionale con la Francia, con presenze in ogni fascia d'età, dall'Under 18 alla nazionale maggiore, e ha vinto una medaglia d'argento alle Olimpiadi estive del 2024 con la sua nazionale.

Dopo l'ingaggio di Truffert, il Presidente delle Operazioni Calcistiche Tiago Pinto ha commentato: "Siamo lieti di portare un talento così grande al club così presto in questa finestra di mercato. Adrien è un giocatore che ammiriamo da tempo e porta una notevole esperienza alla squadra, nonostante abbia solo 23 anni.

Siamo entusiasti di lavorare con Adrien e siamo entusiasti di avere un giocatore di tale qualità con noi, mentre puntiamo a costruire una stagione da record per il club".

Truffert ha dichiarato: " Sono davvero felice e orgoglioso di unirmi all'AFC Bournemouth. È una grande opportunità per me di continuare a progredire e di far parte di un progetto ambizioso. Ho percepito la fiducia del club in me fin dalle prime discussioni e non vedo l'ora di iniziare. Giocare in Premier League è un sogno per qualsiasi giocatore. È uno dei campionati migliori e più competitivi al mondo. Non vedo l'ora di mettermi alla prova a questo livello, di affrontare giocatori di alto livello ogni settimana e di aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi."

Truffert si unirà alla squadra di Andoni Iraola quando la squadra tornerà per la preparazione pre-stagionale in vista della stagione 2025/26.