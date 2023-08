ufficiale Il Rennes e Truffert un anno in più insieme. Il terzino rinnova fino al 2026

Rinnovo importante in casa del Rennes, che blinda uno dei suoi gioielli. Adrien Truffert, terzino sinistro di 21 anni, ha prolungato di un'altra stagione il precedente accordo, che scadeva nel 2025, legandosi così al club bretone fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato

Tre anni fa Adrien ha debuttato in modo sensazionale nella massima serie, entrando in campo al 49' della sfida contro il Monaco, fornendo un assist e segnando un gol. Da allora è diventato quasi insostituibile e la sua crescita costante lo ha portato a debuttare in Nazionale, il 25 settembre 2022 contro la Danimarca. A 21 anni ha già all'attivo 114 partite da professionista in tutte le competizioni (4 gol e 14 assist).

Queste le sue parole: “È la ricompensa per tutto il lavoro svolto finora. Ho disputato diverse partite per la mia età e spero ancora di giocarne molte altre con questa squadra. È sempre un orgoglio indossare questa maglia e spero che faremo una grande stagione. Erano cinque mesi che non giocavo in Ligue 1, sono stato estremamente felice di tornare. Ci sono stati momenti difficili ma oggi mi sento bene, ho delle belle sensazioni. È difficile proiettarsi dopo solo due partite, ma c'è una buona rosa. Daremo tutto in ogni partita per fare una buona stagione"