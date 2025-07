Ufficiale Maxime Estève rinnova con il Burnley: contratto quinquennale per il difensore francese

Il Burnley ha annunciato il rinnovo del difensore centrale Maxime Estève, che ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il club. IIl classe 2001, arrivato nel Lancashire nel gennaio 2024 inizialmente in prestito dal Montpellier, ha ora legato il proprio futuro ai Clarets con un secondo rinnovo in meno di un anno. Esteve si è imposto come elemento chiave della retroguardia nel corso degli ultimi 18 mesi, conquistando non solo un posto fisso nell’undici titolare, ma anche il cuore dei tifosi e della comunità locale.

"Sono felicissimo di aver firmato un nuovo contratto. Questo club è davvero speciale per me", ha dichiarato dopo il rinnovo. "Fin dal primo giorno ho percepito qualcosa di unico, e anche la mia famiglia l’ha sentito. Rimanere al Burnley è la scelta migliore per la mia crescita e per giocare in Premier League. Con il mister, i miei compagni, qui c’è tutto quello che serve. Sono orgoglioso di continuare questa avventura".

Il centrale francese ha collezionato finora 64 presenze in maglia granata, 16 delle quali nella seconda metà della stagione 2023/24 in Premier League. Dopo il positivo impatto iniziale, è stato acquistato a titolo definitivo nell’estate 2024. Sotto la guida di Scott Parker, Estève è stato protagonista di una stagione straordinaria in Championship, culminata con la promozione e l’inserimento nella Squadra dell’Anno EFL Sky Bet. Ora, con la Premier League alle porte, Estève si prepara ad affrontare la nuova sfida con la maglia del Burnley.