Campione di MMA derubato in Italia. Sottratti anche gli scarpini regalati da Kvaratskhelia

Brutta disavventura per Islam Makhachev durante il suo recente soggiorno nel nord Italia. Il campione UFC ha raccontato sui social di essere stato vittima di un furto significativo, perdendo gran parte dei suoi effetti personali e salvando soltanto portafoglio e passaporto. L’atleta daghestano, visibilmente irritato, non ha nascosto la propria frustrazione per quanto accaduto, pur senza entrare nei dettagli dell’episodio. "Mi è rimasto solo l’essenziale", ha fatto sapere, cercando comunque di mantenere un tono lucido nonostante il disagio.

Tra gli oggetti rubati, uno in particolare ha attirato l’attenzione: un paio di scarpe da calcio ricevute in regalo da Khvicha Kvaratskhelia, oggi in forza al Paris Saint-Germain. Molto legato a quel dono, Makhachev ha scelto l’ironia per rivolgersi ai ladri: se non sono appassionati di calcio, potrebbero anche restituirle. Curioso anche un altro dettaglio emerso dal racconto: i responsabili del furto, dopo aver visionato il passaporto, avrebbero deciso di restituirlo quasi subito, probabilmente colpiti dall’identità del proprietario. Un gesto che ha evitato ulteriori complicazioni burocratiche, ma che non cancella il danno subito.

Nonostante tutto, il campione ha voluto ridimensionare l’accaduto, sottolineando come gli restino comunque le cose più importanti, tra cui il suo tappeto da preghiera, simbolo di un legame personale e spirituale che va oltre il valore materiale degli oggetti.