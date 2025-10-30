Carabao Cup, sorteggiati i Quarti di Finale: City-Brentord, Cardiff-Chelsea e Arsenal-Crystal Palace
Dopo il termine delle partite giocate oggi in Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, è stato effettuato il sorteggio per i Quarti di Finale del torneo. L'Arsenal si Arteta se la vedrà con il Crystal Palace, che ha eliminato il Liverpool (0-3 ad Anfield Road). Il Cardiff City affronterà il Chelsea, mentre il Manchester City ospiterà il Brentford. Il Newcastle campione in carica infine giocherà contro il Fulham. Di seguito i sorteggi:
Il quadro dei quarti di finale di Carabao Cup
Arsenal-Crystal Palace
Cardiff City-Chelsea
Manchester City-Brentford
Newcastle-Fulham
I risultati di stasera in Carabao Cup:
Swansea-Manchester City 1-3
12' Franco (S), 39' Doku (M), 77' Marmoush (M), 90+4' Cherki (M)
Arsenal-Brighton 2-0
57' Nwaneri (A), 76' Saka (A)
Liverpool-Crystal Palace 0-3
41' e 45' Sarr (C), 88' Pino (C)
Wolverhampton-Chelsea 3-4
5' Santos (C), 15' George (C), 41' Estevao (C), 48' Arokodare (W), 73' e 90+1' Wolfe (W), 89' Gittens (C)
Newcastle-Tottenham 2-0 (in corso)
24' Schar (N), 50' Woltemade (N)
Questo il programma di Carabao Cup
Martedì 28 ottobre
Grimsby - Brentford 0-5
Wycombe - Fulham 5-6 d.c.r.
Wrexham - Cardiff 1-2
Mercoledì 29 ottobre
Swansea-Manchester City 1-2
Arsenal-Brighton 2-0
Liverpool-Crystal Palace 0-2
Wolverhampton-Chelsea 2-3
