Tomiyasu riparte dall'Ajax: "Un intero anno fermo, ho lavorato tanto per tornare più forte"

Takehiro Tomiyasu è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ajax. Il difensore giapponese, dopo dodici mesi difficili lontano dal campo, è pronto a ripartire con entusiasmo e determinazione, deciso a mettersi completamente al servizio del club di Amsterdam. "Sono davvero felice di essere qui", ha dichiarato l'ex giocatore del Bologna ai canali ufficiali. "Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine. Sono rimasto fermo per un anno intero, è stato un periodo molto duro. Senza il loro supporto oggi non sarei qui". Un messaggio carico di gratitudine, che racconta il percorso personale affrontato dal classe ’98.

La scelta dell’Ajax non è stata casuale. "Ho lavorato duramente e non ho mai mollato. Questo club rappresenta per me un nuovo inizio", ha spiegato. "Quando ho parlato con l’Ajax, ho percepito subito la fiducia che avevano in me. È stato questo a convincermi". Tomiyasu arriva in un momento delicato per il club, ma con idee chiare sul proprio ruolo: "Conosco la situazione dell’Ajax. Ci sono tanti giovani e non è un periodo semplice. Ho giocato in grandi club europei e ho accumulato molta esperienza. Voglio essere un esempio per i più giovani, sia in campo che fuori".

Ad Amsterdam ritrova anche Ko Itakura, amico e compagno di lunga data: "È bellissimo avere uno dei tuoi migliori amici in squadra. Giochiamo insieme da quando avevo sedici anni, ci conosciamo alla perfezione". Versatile e motivato, Tomiyasu conclude con una promessa ai tifosi: "Posso giocare centrale o terzino. Non importa la posizione: darò tutto in ogni partita. Dopo questi dodici mesi so quanto ho lavorato per tornare più forte. Ora mi sento pronto".